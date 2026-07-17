Mesmo após ser declarado excomungado pela Igreja Católica, o padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, vinculado à Diocese de Anápolis desde 2004, afirmou nesta quinta-feira (16) que não rompeu a comunhão com a Igreja Católica. Em vídeo, carta aberta e nota à imprensa, o sacerdote sustentou que ele e os fiéis da Capela Santo Atanásio, em Brasília (DF), "não são cismáticos nem excomungados" e afirmou outra vez que continuará normalmente suas atividades religiosas.\nA manifestação ocorre cinco dias após a Arquidiocese de Brasília divulgar uma nota pastoral informando que Françoá está em situação de cisma e excomunhão. A decisão teve como base um decreto do Dicastério para a Doutrina da Fé, publicado após a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) realizar, em 1º de julho, a ordenação de quatro bispos sem o mandato apostólico do papa. A Arquidiocese afirmou que o padre aderiu formalmente à Fraternidade em abril de 2025 e, por isso, passou a ser alcançado pelas sanções canônicas.