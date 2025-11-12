-DAQUI_LEILAO_CUECAPADRE_121125 (1.3335975)\nO padre da Paróquia São Francisco de Assis, Thiago Zanardi, leiloou a própria cueca durante um festejo em Alvorada, no sul do Tocantins. O momento foi filmado e circulou em grupos de WhatsApp. Após a repercussão do caso, ele desabafou com os fiéis afirmando que a divulgação do vídeo foi feita por "funcionária do capeta, com espírito de ronca e fuça".\nAlguém não perdeu a oportunidade e filmou aquela brincadeira toda. Passados 30 dias da nossa festa, uma surpresa. Uma funcionária do capeta com o espírito de ronca e fuça mandou para o g1 Tocantins o vídeo do padre leiloando a cueca", desabafou.\nO leilão da cueca aconteceu durante o festejo do novenário de São Francisco de Assis, em setembro de 2025. A reclamação sobre a divulgação do vídeo ocorreu no último domingo, 9 de novembro, durante uma missa transmitida pelo YouTube.