-BODAS DE OURO (1.3433673)\nUma história que começou com um “sim” há cinco décadas e que, desde então, vem sendo renovada a cada amanhecer. Assim o padre Marcos definiu a trajetória de seus pais, que celebraram 50 anos de matrimônio nesta semana. A celebração das Bodas de Ouro de João das Graças de Oliveira e Elza Victor de Oliveira, que aconteceu em Mara Rosa, no Norte de Goiás, foi publicada nas redes sociais do padre e emocionou os internautas (assista acima).\nQue cena emocionante! Imagino o coração desse pai e dessa mãe ao celebrarem as Bodas de Ouro com a bênção do próprio filho. Um momento que eterniza o amor, a gratidão e a união", afirmou uma mulher". "Que bênção maravilhosa! Parabéns aos seus pais, Padre Marcos, pelo sim primeiramente a Deus e depois um ao outro para viver o sacramento do matrimônio e formar uma família com grandes frutos. Que Deus os sustente e fortaleça cada vez mais o amor que os une!", comentou outra.