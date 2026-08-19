O padre Wailton Coelho de Faria, vigário da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Jaraguá, na região central de Goiás, sobreviveu a um acidente de carro na rodovia GO-080, na madrugada do último sábado (15). Em um vídeo, o sacerdote de 33 anos tranquilizou os fiéis e afirmou ter sido protegido pela Virgem Maria.\nGraças a Deus, apenas um susto. Estou bem, estou recuperando. Obrigado pelas orações de cada um de vocês. Nossa Senhora me protegeu mais uma vez, esteve comigo e agora é recuperar com a graça de Deus, no tempo de Deus, na hora certa, logo estamos juntos novamente. Deus abençoe todos vocês”, declarou.\nO acidente aconteceu na região de Petrolina de Goiás, quando o sacerdote retornava de alguns dias de descanso, segundo informou a Paróquia Nossa Senhora da Penha ao POPULAR.\nA reportagem apurou que o carro em que o padre Wailton Coelho estava saiu da pista e capotou. O sacerdote está internado no Hospital Ortopédico de Goiânia e nesta terça-feira (18) deixou a Unidade de Terapia Intensivo e está no quarto.