A decisão de derrubar um pé de pequi causou polêmica entre moradores e o padre da paróquia de Santa Rosa do Tocantins, região sudeste do estado. Após pressão popular, a autorização para o corte foi revogada pela prefeitura, mas a árvore já havia sido envenenada.\nO pé de pequi é protegido tanto pela legislação federal como pela Constituição Estadual que determina a preservação do fruto. Em janeiro de 2025, a Assembleia Legislativa, inclusive, aprovou uma lei que estabelece o pequi como patrimônio cultural imaterial, gastronômico e ambiental do Tocantins.\nO pequizeiro está localizado nas imediações da Igreja Matriz e é considerado um símbolo local. A autorização para o corte e remoção havia sido emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no dia 26 de junho de 2025.\nConforme o documento, a autorização foi concedida com base em "avaliação técnica fotográfica, que identificou a necessidade da remoção devido ao risco iminente de queda e à presença de abelhas", representando uma ameaça à segurança dos frequentadores e, em especial, das crianças.