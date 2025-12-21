O Sabores do Campo deste domingo (21) traz uma receita de paella com elementos da culinária caipira, ao invés de frutos do mar. Quem ensina a receita é o Dr. Carlos Eduardo, que sempre que está de folga visita a fazenda na cidade onde nasceu.\nIngredientes\n600g de frango\n600g de bacon\n600g de lombo defumado\n4 xícaras de arroz\n8 dentes de alho picados\n3 cebolas picadas\nPimenta de cheiro a gosto\n300g de guariroba\n1 pimentão verde\n1 pimentão vermelho\n1 pimentão amarelo\n5 espigas de milho verde\n3 cenouras picadas\n400g de vagem\n6 ovos caipiras cozidos\nSalsa e cebolinha a gosto\n4 bananas fritas\n300g de tomate cereja\n300g de queijo meia cura\n400g de linguiça caipira\nVeja o passo a passo\nFrite o bacon, assim que soltar a gordura, acrescente o frango e o lombo defumado. Ainda na mesma panela, adicione cebola picada e na sequência, adicione o alho picado, a cenoura, a vagem, os pimentões, a pimenta de cheiro picada, o milho, o arroz e o palmito de guariroba.