Rafael Batista busca estar presente em cada etapa da infância da filha Heloísa (Arquivo Pessoal)\nCriar uma filha sozinho é um desafio, mas também uma experiência gratificante que transformou a vida de Rafael Batista Cardoso, de 40 anos. Desde a separação, em 2023, ele é o principal responsável pelos cuidados de Heloísa, hoje com 5 anos, e busca estar presente em cada etapa da infância da menina.\nHeloísa nasceu em São Paulo e passou a morar com o pai após a separação. Rafael contou que concilia o trabalho com a criação da filha e recebe ajuda de uma tia, que cuida da menina durante a tarde e quando ele precisa trabalhar aos fins de semana ou viajar.\nSer pai solo, para mim, é um desafio, mas é muito gratificante, e isso me mudou muito", afirmou.\nPara Rafael, a paternidade vai além dos cuidados do dia a dia. Ele acredita que precisa ser uma referência positiva para a filha e ensinar pelo exemplo.Zé Felipe leva Leonardo para conhecer novo avião avaliado em R$ 35 milhões: 'Aprovou'