Cristóvão Pinto da Silva, de 73 anos, morreu após um acidente em Itaguari, na região Noroeste de Goiás (Reprodução / Instagram Cristóvão Pinto | Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nCristóvão Pinto da Silva, de 73 anos, morreu após um acidente envolvendo um carro de passeio, caminhão e uma caminhonete, em Itaguari, na região Noroeste de Goiás. Ele era pai do sargento do Corpo de Bombeiros Fernando Pinto da Silva, segundo a família, e um dos pioneiros do Setor Santo Hilário, em Goiânia. A esposa dele ficou ferida.\nO acidente aconteceu nesta terça-feira (10), no trecho KM 138, entre Taquaral de Goiás e Itaguari, na zona rural da cidade. Ao POPULAR, a filha da vítima disse que o pai e sua mãe estavam indo à uma chácara.\nDe acordo com os bombeiros, quando os militares chegaram ao local, os veículos estavam fora da pista e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuava no socorro.