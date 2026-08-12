Cantor sertanejo Eduardo, da dupla com Derick, está internado na UTI do Hospital das Clínicas, em Goiânia. Ele precisa de doação de sangue (Foto: Divulgação/Redes sociais da dupla Derick e Eduardo)\nO cantor Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido como Eduardo, da dupla com Derick, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC), em Goiânia, nesta quarta-feira (12). Com 20 anos de carreira, o artista foi diagnosticado com leucemia promielocítica aguda (LPA) e segue internado no quarto para prevenir infecções, cenário considerado grave pela equipe neste momento.\nNatural de São Luís de Montes Belos, Eduardo reside em Orizona, no sul de Goiás, ao lado da esposa, Daniele Mesquita e Castro, e dos dois filhos do casal: Luísa, de 9 anos, e Benício, de 6. Paralelamente à carreira musical, o cantor também atua no segmento de montagem de estruturas para eventos.