Antonio Lisboa, conhecido como Seu Boinha, teve uma piora na saúde e deve passar por mais procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (2), em Palmas. Ele é pai do influenciador Francisco Garcia e está internado há sete dias após complicações de uma hidrocefalia. Embora o quadro clínico seja grave, a família tem esperança na recuperação do patriarca.\nEstamos com esperança, acreditando no milagre e rezando pra que Deus faça o melhor pra ele", contou Francisco.\nEm stories publicados no Instagram, o influenciador informou que o pai apresentou febre e foi diagnosticado com uma infecção. Por isso, ele deverá passar por um procedimento de traqueostomia, que pode auxiliar na recuperação do quadro clínico. "Sete dias de UTI, três cirurgias na cabeça, e agora vai passar por mais um procedimento cirúrgico", comentou.