Pai e filho foram indiciados na manhã desta segunda-feira (4) pelos crimes de extorsão, estelionato e usurpação de função pública, em Araguatins, na região do Bico do Papagaio. As investigações apontaram que os dois se passavam por membros de uma associação de agricultura para fazer cobranças indevidas, prometendo acesso a lotes de reforma agrária.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa deles.\nSegundo a Polícia Civil, pai e filho pressionavam membros de uma associação para exigir pagamentos indevidos via PIX. Com a quebra do sigilo bancário, os policiais identificaram que os valores movimentados iam para a conta do pai.\nTreinador de futebol é vítima de racismo após partida: 'macaco', 'preto'\nAdolescente morre e garota fica ferida após carro bater em dois veículos estacionados, em Rio Verde