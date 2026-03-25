Criança de 6 aos apresentava olhos inchados e roxos, além de marcas nas costas (Arquivo pessoal / Conselheiro José Roberto Silva)\nO pai de uma criança de 6 anos é suspeito de maus-tratos após levar o filho para o hospital com marcas de espancamento, em Goiânia. Inicialmente, o homem disse aos médicos que a criança acordou com os olhos inchados e que havia queimado a língua em uma colher, conforme o prontuário médico. Contudo, o conselheiro José Roberto Silva disse ao JORNAL que o homem confessou que bateu no filho para ele “não virar bandido”.\nO JORNAL não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO caso aconteceu na última sexta-feira (21), no Setor Solar Bougainville, região sudoeste da capital. O suposto crime foi descoberto após a criança dar entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e a equipe médica acionar o Conselho Tutelar.