O pai de uma criança de Anápolis denuncia que o filho foi batizado em uma igreja católica da cidade sem sua autorização, e o caso pode envolver o Vaticano, segundo a advogada Mariane Stival. Ao POPULAR, a advogada do pai, que preferiu não ser identificado na matéria, explicou que o processo do Direito Canônico teve início após o filho passar o Natal com o pai e comentar sobre a madrinha e padrinho.
O batismo foi realizado sem ele saber e participar. E a certidão possui o nome do pai como se ele tivesse assinado o requerimento. Mas ele não sabia nem que existia esta situação", afirmou a advogada.
O POPULAR entrou em contato com a Diocese de Anápolis para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.