Pais e profissionais que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Goiânia denunciam que agrupamentos de crianças da educação infantil passaram a ter dois alunos a mais desde agosto.\nA medida contraria o regimento do Conselho Municipal de Educação (CME), que traz as quantidades máximas de crianças por salas e por professor e auxiliar. Salas que deveriam ter 18 alunos, como no caso dos agrupamentos de 2 anos a 2 anos e 11 meses, passaram a ter 20 crianças, com a mesma quantidade de professores e auxiliares, por exemplo.\nUma diretora de um Cmei, que não quis ser identificada com medo de represálias, afirma que a determinação do aumento de crianças é agravada pela falta de profissionais, como professores e auxiliares. “Quando falta alguém, por problema médico, por exemplo, a gente é obrigado a juntar salas, porque não tem substituto. Aí ficam ainda mais crianças com um profissional”.