Durante reunião na noite de sexta-feira (14), familiares das crianças matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Santos Dumont, região Oeste de Goiânia, foram informados de que a unidade voltada a crianças até 4 anos deve ser fechada no fim deste ano letivo. Revoltados, eles preparam manifestações.\nA Secretaria Municipal de Educação (SME) alega que será feita uma reforma completa e a que a unidade será reaberta após este período – sem citar prazo para início ou fim da intervenção, nem tampouco previsão de reabertura. Servidores relatam, contudo, que o Cmei deve ser extinto da rede municipal de ensino. A unidade conta hoje com 80 crianças matriculadas, sendo que 47 permaneceriam no próximo ano.\nA informação sobre a interrupção das atividades na unidade de ensino infantil só chegou nesta semana aos 30 servidores da creche, além das famílias dos alunos matriculados. Alguns trabalhadores apontam que foram notificados sobre a decisão do fechamento dois dias após perceberem que o nome da instituição não constava na lista com as 147 unidades de ensino infantil e fundamental que vão realizar eleições para diretores em dezembro, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última segunda-feira (10). Ao buscarem mais informações, a notícia dada foi de fechamento do local.