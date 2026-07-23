Palmas começou a testar um novo sistema de segurança com totens de monitoramento conectados à Central 190. O projeto experimental utiliza dois equipamentos para vigiar pontos estratégicos e agilizar o acionamento da Polícia Militar (PM).\nSegundo a Prefeitura de Palmas, o início dos testes foi no dia 7 de julho, e a avaliação deve durar 90 dias. Atualmente, os aparelhos estão instalados na Rodoviária de Palmas e na Avenida Siqueira Campos, na região sul da Capital.\nJustiça interdita abatedouro após fiscalização encontrar graves irregularidades em Natividade\nPonte Siqueira Campos vira alvo de investigação por alterações estruturais durante duplicação\nCasal morto em queda de avião em Palmas é sepultado no Pará; veja o que já se sabe sobre o acidente\nAs torres possuem câmeras com visão de 360 graus, leitor de placas de veículos e tecnologia de reconhecimento facial integrada ao banco de dados da polícia. Os totens também são resistentes para funcionar em ambientes externos.