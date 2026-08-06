A Prefeitura de Palmas oficializou a criação de uma Comissão Permanente Processante para apurar irregularidades na ocupação e destinação de imóveis residenciais de interesse social entregues no município. A medida mira beneficiários que venderam, doaram, cederam ou alugaram ilegalmente casas e apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), além de empreendimentos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).\nA Portaria está publicada publicada na edição do Diário Oficial do Município nº 4.005, da última terça-feira (4). O grupo de trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SEIHAB), é presidido pela servidora Thalya Gomes de Sousa e composto por outros quatro membros titulares e cinco suplentes.