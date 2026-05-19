A capital do Tocantins passou a integrar o centro das discussões nacionais sobre trabalho infantil após novos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2024, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O documenta aponta a Região Norte com o maior percentual de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no país.\nSegundo o levantamento, 6,2% das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos da Região Norte estavam em situação de trabalho infantil em 2024, índice acima da média nacional, de 4,3%. Em números, são cerca de 248 mil crianças e adolescentes nessa condição.\nDiante desse cenário, Palmas está entre os 19 municípios da Região Norte que participarão, nos dias 25 e 26 de maio, da oficina “Municípios pelos ODS: proteção integral da infância, da adolescência e o enfrentamento ao trabalho infantil”, promovida pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho (FNPETI).