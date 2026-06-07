A Prefeitura de Palmas inicia, nesta segunda-feira (8), o atendimento aos pré-selecionados do programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV) – Faixa 1. A ação é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Habitação e contempla os candidatos aos Residenciais Parque dos Ipês I, II e III, localizados no setor Santa Fé, na região sul da capital.\nSegundo a prefeitura, os atendimentos serão realizados em duas etapas: atendimento inicial e encaminhamento de documentação, de forma sequencial, conforme o cronograma de cada um dos três empreendimentos. Ao todo, o programa oferta 496 unidades habitacionais.\nIFTO de Palmas abre seleção para professores com salários de até R$ 8,9 mil\nMétodo anticoncepcional implantado no braço está disponível em postos de saúde de Palmas; veja como conseguir\nJustiça afasta responsáveis por cartórios no Tocantins após suspeita de grilagem de terras