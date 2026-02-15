Mais de 30 mil imóveis em Palmas estão isentos do pagamento do IPTU 2026. A Prefeitura de Palmas divulgou que a lista com os beneficiados está publicada e disponível para consulta no Diário Oficial do Município na edição suplementar da última quinta-feira (12).\nDe acordo com a publicação oficial, a isenção está concedida para contribuintes que se enquadram nas condições previstas em lei municipal, como imóveis de baixo valor venal, terrenos sem construção e propriedades de pessoas com idade avançada ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica.\nA relação de todos os imóveis contemplados pode ser acessada no Diário Oficial do Município e no portal da Prefeitura de Palmas. Os contribuintes interessados em verificar se estão na lista devem consultar o documento por meio dos canais oficiais.