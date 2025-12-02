Neste fim de semana os bloquinhos de carnaval vão fazer a alegria de foliões em Palmas. O festival faz parte do 1º Encontro de Blocos do Tocantins, e pretende marcar o início da temporada 2026.\nAs apresentações ocorrem neste sábado (6), a partir das 16 horas, no Espaço Cultura, localizado no plano diretor norte da capital (confira a programação abaixo).\nOs blocos fazem parte do projeto da Política Nacional Aldir Blanc do município, por meio da Fundação Cultural de Palmas (FCP). A programação irá contar com a apresentação de uma grande roda de Sussa, além dos alunos do Projeto Vereda, de Taquaruçu.\nO festival é gratuito e aberto ao público.\nLei traz série de regras para a "Carreta Furacão" em Goiânia e proíbe música de baixo calão\nFestival do Pequi, shows e corte do bolo: confira programação de aniversário de Gurupi