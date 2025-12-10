Pamonha de milho e coco (Reprodução / NYT Cooking)\nA tradicional pamonha goiana ganhou destaque internacional em uma postagem do New York Times. Ao ser adaptada pela renomada cozinheira e escritora Ixta Belfrage, ela ganhou um toque diferente do tradicional: o coco, um molho de pimentão em cima e envolvida em folha de bananeira (veja foto acima). Na publicação, os comentários se dividiram entre a repercussão da pamonha e o espanto com os ingredientes misturados ao alimento.\nVeja abaixo algumas das opiniões:\nLindo ver nossa comida tomando as páginas de uma publicação tão importante”.\nA tradição de Minas Gerais e Goiás se tornando global”.\nVejo que é inspirado na pamonha tradicional. Mas tenho que dizer, não tem coco na pamonha tradicional. Na verdade, é feito simplesmente com milho amarelo fresco ralado, óleo ou gordura, sal ou açúcar. Podes colocar um bocado de queijo dentro, e depois embrulhas com as folhas de milho. Depois vai em água fervente”, informou.