No desafio os sabores oferecidos serão: duas pamonhas fantásticas a moda - super queijo, linguiça, bacon, frango e carne seca - e uma a escolha do participante, podendo ser de sal ou doce (Reprodução/Instagram Fantástica Fábrica de Pamonhas)\nVocê é ‘goiano do pé rachado’? Se a resposta for ‘sim’, então chegou a sua chance de provar! Como todo bom goiano, a apreciação por pamonha é real. Pensando nisso, uma pamonharia aqui da capital lançou um desafio e vai pagar R$ 1 mil para a pessoa que conseguir comer em 20 minutos três pamonhas de 1kg cada. O estabelecimento fica localizado no Setor dos Funcionários, na região centro oeste de Goiânia.\nEm entrevista ao DAQUI, Murilo Machado, gerente da pamonharia Moni a Fantástica Fábrica de Pamonhas, contou que 64 pessoas já se inscreveram no desafio que foi lançado há apenas duas semanas.