O Papa Leão 14 acaba de conquistar um lugar improvável -e disputado- no mundo da moda. O líder da Igreja Católica foi incluído pela edição americana da Vogue na lista das pessoas mais bem-vestidas de 2025, ao lado de artistas, influenciadores e nomes centrais da cultura pop global.\nA revista reuniu 55 personalidades que, segundo seus editores, ajudaram a moldar tendências e a provocar conversas sobre estilo ao longo do ano. Entre elas, o pontífice chamou atenção não apenas pela estética, mas pela forma como equilibra tradição, simbologia religiosa e um refinamento visual que se distancia do tom mais austero de seu antecessor, o papa Francisco.\nPapa ganha imagem do Divino Pai Eterno\nLeão XIV esteve em Goiânia em duas ocasiões, em 2009 e 2012\nCardeal Prevost é o novo papa, Leão XIV\nNo texto publicado pela Vogue, Leão 14 é descrito como alguém que "rompe com o gosto modesto do papa anterior, sem abandonar o rigor da alfaiataria e o legado das vestes litúrgicas impecáveis".