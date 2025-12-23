Nilson Vieira, trabalha como motorista de aplicativo e se veste de Papai Noel na época do Natal há quatro anos. Em entrevista à TV Anhanguera, o motorista disse que o principal objetivo é levar alegria às pessoas. O carro tem enfeites natalinos, luzes e encanta os moradores de Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia.\nNas redes sociais, Nilson escreve que a principal satisfação é fazer parte da vida de alguém e tornar o trajeto mais leve, agradável e seguro. Além dos enfeites natalinos, o carro possui luzes de neon e decoração que imita a neve.\nNa reportagem, o repórter Marcio Freire chamou o carro de aplicativo do Nilson e encontrou o carro todo decorado, além da fantasia tradicional de Papai Noel. Os clientes são recebidos com "hohoho" e o badalo de um sino.\nGente boa\nNas redes sociais, os internautas destacaram a alegria, gentileza e educação de Nilson. "Já peguei viagem com ele uma pessoa humilde e muito alegre", escreveu uma seguidora. A família também apoia o trabalho do motorista. A filha, Emelly Christiane, escreveu: Acreditem, ele é um bom motorista, mas o principal…ele é um excelente pai".