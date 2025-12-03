O processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil será alterado com a aprovação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Na prática, a carga horária exigida será reduzida e as autoescolas deixarão de ter papel central na formação dos condutores. À espera da publicação da norma no Diário Oficial da União (DOU), proprietários de autoescolas consideram as mudanças um retrocesso e um risco à segurança viária. Especialistas, por sua vez, alertam que, nesse novo cenário, será necessário maior rigor por parte do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).\nA resolução aprovada na segunda-feira (1º) estabelece que o curso teórico deixa de ter carga horária mínima e que também deixa de ser obrigatório concluir todo o processo para obtenção da CNH em até um ano. Outra mudança significativa é a redução da carga horária prática, que passa de 20 horas-aula para apenas 2 horas obrigatórias. Conforme o Ministério dos Transportes, a resolução começará a valer assim que for publicada no DOU.