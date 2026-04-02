Um homem, de 25 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) suspeito de abusar sexualmente da sobrinha por mais de dois anos, em Anápolis, na região centro do estado. Conforme a PC, a criança guardou o sêmen do tio em um copo e, depois, o entregou aos familiares.\nA prisão ocorreu na última sexta-feira (27). De acordo com a delegada Aline Lopes, as investigações começaram em 2025, quando a vítima relatou os abusos na escola onde estudava. Na época, os familiares não acreditaram no depoimento da criança. Foi então que a vítima reuniu provas por conta própria para que a denúncia seguisse adiante.\nMenores de 13 anos são quase 70% das vítimas de agressão sexual\nLinha do tempo: do possível estupro à sindicância contra guardas metropolitanos em Palmas\nTJTO reconhece estupro de vulnerável por videochamada e aumenta pena para mais de 7 anos