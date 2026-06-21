-Vídeo Daqui (1.3424491)\nUma criança precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), na noite deste sábado (20), após ter o pé esquerdo perfurado e preso a uma estrutura metálica de uma academia ao ar livre instalada em uma praça do Jardim Taquari, na região sul de Palmas. O resgate exigiu a desmontagem parcial do equipamento para a retirada da vítima.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a criança pisou sobre um parafuso exposto na base de fixação de um aparelho de ginástica. A peça atravessou a região plantar do pé esquerdo e permaneceu presa à estrutura metálica fixada ao piso de concreto.\nResgate exigiu corte da estrutura\nAo chegarem ao local, os bombeiros realizaram a avaliação da vítima e iniciaram os procedimentos para a liberação segura do membro atingido. Em razão da posição do parafuso e da complexidade da ocorrência, a equipe utilizou ferramentas manuais e equipamentos de corte para desmontar parte da estrutura.