-DAQUI VIDEO PARAISO (1.3435796)\nCachoeiras entre paredões rochosos, cânions, cavernas, rios de águas cristalinas e paisagens preservadas do Cerrado passam a integrar um mesmo destino turístico com a homologação da região Paraísos do Cerrado pelo Ministério do Turismo. O reconhecimento oficial une os municípios Flores de Goiás, Simolândia, Buritinópolis, Mambaí e Damianópolis em torno de uma estratégia para ampliar a visibilidade do Nordeste goiano, fortalecer a economia local e consolidar o território entre os principais destinos brasileiros de ecoturismo e turismo de aventura.\nSegundo a diretora de Fomento ao Turismo da Goiás Turismo, Daniella Barbosa, o reconhecimento fortalece a identidade da região e amplia a visibilidade de um território que reúne paisagens preservadas e atrativos ainda desconhecidos por boa parte da população e até mesmo dos goianos.