Vence nesta segunda-feira (17) a oitava parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 em Goiás, além da taxa de licenciamento anual. O cronograma desta etapa é unificado e vale para proprietários de veículos com qualquer final de placa.\nPara manter o tributo em dia e evitar encargos, os motoristas devem gerar o boleto ou o Documento Único de Arrecadação (DUA) por meio dos canais oficiais do Estado.\nOnde emitir as guias de pagamento:\nPortal Expresso: pelo site go.gov.br;\nSite do Detran-GO: acessando a opção "Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV";\nAplicativo: pelo app Detran GO ON, disponível para smartphones;\nPresencialmente: nas unidades de atendimento do Vapt Vupt.\nPrazos finais para quitação\nO calendário do imposto em Goiás segue até setembro para veículos com placas de finais 1 e 2, e até outubro para os demais finais. Para não gerar multas e juros por atraso, os contribuintes devem ficar atentos às datas-limite de quitação total do IPVA somado ao licenciamento anual: