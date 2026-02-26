Cecília ao lado da mãe, Iraneide Sousa Leite (Cecília Leite/Arquivo pessoal)\n"Às vezes, parece até um sonho, porque foi algo que eu sempre quis muito", contou a jovem Cecília Leite, de 21 anos, ao refletir sobre a aprovação em medicina conquistada em duas universidades federais do Tocantins.\nApós quatro anos de estudos e mudanças na rotina para prestar o vestibular, a estudante foi aprovada na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e, em seguida, na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).\nCecília optou pela UFT e iniciou a graduação no campus de Palmas. "A medicina sempre foi um sonho de infância para mim. Desde cedo eu me imaginava nessa área, e com o tempo esse desejo só foi ficando mais forte. Hoje eu sinto que estou vivendo algo muito especial", comentou.\nAs notícias das aprovações emocionaram Iraneide Sousa Leite, mãe da estudante. Um vídeo de mãe e filha abraçadas, celebrando a conquista, emocionou a web.