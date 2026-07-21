A paróquia completa 75 anos como uma testemunha das transformações urbanas do Centro de Goiânia (Diomício Gomes / O Popular)\nA Paróquia Imaculado Coração de Maria acompanha a história de Goiânia de perto. Erguida quando a capital ainda dava seus primeiros passos, ela completa 75 anos como paróquia em 2026 mantendo-se de pé no cruzamento das avenidas Araguaia e Paranaíba. Enquanto o Centro se transformou ao longo das décadas, entre antigos casarões, cinemas, lojas e edifícios, o templo permaneceu como ponto de encontro de gerações de fiéis e guardiões da memória da cidade.\nAo longo de mais de sete décadas, a Paróquia Imaculado Coração de Maria atravessou as mudanças de Goiânia sem perder sua vocação de acolhimento. Instalada em um terreno doado por Pedro Ludovico Teixeira, por intermédio de dona Gercina Borges, a igreja foi erguida sob a condução do padre Leopoldo Ripa e tornou-se uma das primeiras referências religiosas da capital.