O Parque da Serrinha Jornalista Jaime Câmara fará parte do plano de corredores verdes que integrará oito parques em Goiânia. Localizado na área de preservação permanente (APP) no Morro da Serrinha, o espaço será incorporado a um circuito ambiental conectado por arborização ao longo das vias. O projeto prevê a criação de corredores verdes em avenidas e eixos estratégicos, garantindo a ligação entre os parques e a ampliação das áreas arborizadas da cidade.\nA ordem de serviço para as obras do novo Parque da Serrinha foi assinada nesta quinta-feira (2), pelo governador Daniel Vilela (MDB), em solenidade com a presença de familiares do homenageado, Jaime Câmara, que deu nome à reserva (leia reportagem abaixo). “Será um novo cartão-postal na capital”, disse o chefe do executivo estadual.\nOriginalmente, o projeto de requalificação do espaço, orçado em R$ 15,6 milhões, não previa essa interligação. O projeto arquitetônico e paisagístico foi doado por uma construtora que está erguendo um complexo de prédios no entorno do morro, e as obras serão custeadas com recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente.