O Parque Mutirama será reaberto ao público em outubro, com fase de pré-abertura marcada para começar nesta sexta-feira (17), com visitas gratuitas e programadas de estudantes da rede municipal de ensino - serão disponibilizadas 22 atrações às crianças. O parque voltará a cobrar ingresso. Estudantes da rede municipal de ensino e famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) terão gratuidade. A medida busca restringir o acesso de pessoas desacompanhadas de crianças ao parque.\nEm 2017, o ingresso do Mutirama custava R$ 16 a entrada inteira. Em julho daquele ano, um incidente provocado por uma falha que partiu o eixo central do brinquedo giratório Twister, que deixou 13 pessoas feridas, levou à suspensão do funcionamento do local. Em junho de 2019, o espaço foi reaberto pelo então prefeito Iris Rezende com entrada gratuita. O parque também ficou fechado em parte de 2020 e de 2021 em razão da pandemia.