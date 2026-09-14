O passageiro Rafael Grabovsky, que estava no voo da Gol que precisou fazer pouso de emergência no Santa Genoveva (Reprodução/TV Anhanguera)\nO relato do passageiro Rafael Grabovsky traduz os momentos de desespero a bordo do voo 1433 da Gol, que decolou de Goiânia com destino a São Paulo na manhã deste sábado (12). "Depois desse estrondo, pareceu que o avião ia cair. Começou a inclinar, foi horrível a situação", contou.\nCom 184 passageiros e seis tripulantes a bordo, a aeronave enfrentou problemas técnicos no início da viagem. De acordo com Grabovsky, após a partida, um barulho de grande intensidade foi ouvido e o avião começou a balançar bruscamente.\nLogo que a gente decolou, com mais ou menos uns 20 minutos, a gente escutou um estrondo muito grande, acredito que na parte lateral esquerda do avião", explicou.