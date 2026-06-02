-VÍDEO DAQUI: Passageiros inusitados: cavalos são flagrados dentro de ônibus escolar no Tocantins (1.3417802)\nUm vídeo que mostra cavalos sendo transportados dentro de um ônibus chamou a atenção de moradores e internautas em Dois Irmãos do Tocantins, na região centro-oeste do estado. As imagens foram gravadas durante uma vaquejada realizada no município, veja vídeo acima.\nO vídeo, registrado pelo empresário Lucas Borges, mostra os animais acomodados no interior do veículo, que possui a palavra “escolar” escrita nas laterais. Em um dos trechos, também é possível ver uma criança dentro do ônibus, detalhe que gerou comentários nas redes sociais.\nA reportagem questionou o Departamento de Trânsito (Detran) sobre a possibilidade de transportar cavalos dentro de ônibus, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.