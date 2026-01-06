O Passe Livre Estudantil (PLE) 2026 abriu nesta terça-feira (6) o período para cadastramento e recadastramento do benefício. Podem se inscrever e renovar o benefício os estudantes da capital e de outras 19 cidades do estado de Goiás até o dia 31 de março de 2026 (confira no texto a lista das cidades). Os alunos recebem, ao todo, 48 passagens de ônibus gratuitas por mês.\nA forma de se inscrever depende da cidade em que o aluno reside. Para Goiânia e Região Metropolitana, é necessário acessar o site do Passe Livre Estudantil, preencher o formulário e anexar o RG, CPF, comprovante de endereço e de matrícula no ensino regular, além de uma foto 3 x 4.\nJá para Anápolis, o cadastro precisa ser realizado pessoalmente no Terminal Urbano de Anápolis, na sala da Urban, localizada na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes de Anápolis, na rua General Joaquim Inácio, nº 206. Os alunos precisam levar as cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3×4.