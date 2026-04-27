-daqui_pastor_alexania.mp4 (1.3403054)\nUm líder religioso levou uma facada durante a fuga de dois jovens suspeitos de furtarem um comércio em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O incidente ocorreu no momento em que a dupla tentava escapar do local. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), os suspeitos são menores e, após o furto, tentaram escapar.\nCorreção: Ao contrário do que foi informado anteriormente, o pastor não aparece no vídeo dando uma rasteira para impedir a fuga. O líder religioso estava no meio da confusão e foi atingido por uma facada.\nNa gravação os jovens aparecem correndo e um homem tenta segurar os suspeitos. Segundo a PM, eles foram detidos e o pastor, apesar do corte, está bem. O DAQUI não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos, pois são menores e os nomes não foram divulgados.