O pastor João Alves dos Santos, um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus em São Luís de Montes Belos, morreu nesta quinta-feira (4) no oeste goiano. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares.\nNas redes sociais, a Igreja Assembleia de Deus de São Luís de Montes Belos postou uma mensagem em homenagem à memória do pastor. “Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos enlutados. Rogamos a Deus que conceda conforto, força e paz aos corações de todos”, diz trecho da nota.\nSegundo o pastor Gleidison Bastos, responsável pela administração da comunidade, João Alves foi um dos primeiros obreiros e pastores da Igreja Assembleia de Deus no município.