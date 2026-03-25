A Polícia Civil divulgou dois cartazes de procurado de Paulo Cesar Maciel dos Santos. Ele é considerado foragido por suposto envolvimento com a organização criminosa investigada por fraude de R$ 55 milhões no setor do agronegócio, envolvendo impostos estaduais. Segundo a polícia, ele passou por procedimentos estéticos recentes.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele é investigado pelos crimes de falsidade ideológica, contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Ele possui um mandado de prisão em aberto.\nO advogado de Paulo Cesar informou à reportagem da TV Anhanguera que não teve acesso aos autos do processo.\nHomem é suspeito de arrecadar R$ 58 mil com vaquinha falsa\nOperação cumpre mandados contra esquema de fraude em concurso da PM do Tocantins\nEx-servidor público é suspeito de fraudar assinaturas de autoridades para registrar lotes na capital