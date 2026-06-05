Um pé humano encontrado em estado de decomposição às margens da BR-010, em Palmas, segue sem identificação no Instituto Médico Legal (IML). O membro foi encontrado no dia 20 de maio por uma mulher que caminhava próximo ao Setor Machado e chamou a Polícia Militar.\nNo dia 25 de maio, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma análise iria confirmar se o pé pertence a Jhenyfer Camilly Alves dos Santos, de 22 anos, que teve um membro amputado em acidente de trânsito na rodovia e morreu horas depois no dia 17 de maio.\nO g1 entrou em contato com a SSP para obter atualizações sobre o resultado da identificação do membro encontrado, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nA família acredita que o pé encontrado na rodovia seja de Jhenyfer. Ela e o marido foram atingidos por um carro enquanto viajavam de moto para visitar parentes em Aparecida do Rio Negro. A mãe da vítima relata falta de comunicação por parte da polícia.