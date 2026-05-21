Carro da Polícia Militar de Tocantins (PMTO/Divulgação)\nUm pé humano em decomposição foi encontrado às margens da BR-010, em Palmas. Conforme a Polícia Militar (PM), o membro seria de uma mulher de 22 anos que morreu após sofrer um acidente de trânsito no último domingo (17).\nO pé foi localizado por uma equipe da Força Tática na quarta-feira (20), próximo ao Setor Machado. Uma testemunha relatou que a filha estava correndo no local quando se deparou com o pé e chamou a PM.\nA Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que houve um acidente nesse mesmo trecho da rodovia, na manhã de domingo. Na ocasião, a vítima teve um dos pés decepado com o impacto e o membro não foi localizado pelas equipes de resgate.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi questionada sobre a investigação, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.