O peão Kaiky Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu após cair do touro durante um rodeio em Aparecida do Rio Doce, no sudoeste goiano. O jovem chegou a ficar cinco dias internado em um hospital, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil (PC), o acidente aconteceu na última quinta-feira (16), um dia depois do aniversário de Kaiky. Ele faleceu nessa terça-feira (21).
O rodeio era um evento particular e não tem relação com a prefeitura. A reportagem pediu um posicionamento para os organizadores e aguarda retorno. A Polícia Civil vai investigar o caso.