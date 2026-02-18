Leandro Pereira era casado e tinha um filho de 8 meses (Reprodução / Instagram Leandro Pereira)\nO peão Leandro Pereira, de 23 anos, morreu após ser pisoteado por um boi, em Iporá, no Oeste goiano. O acidente aconteceu durante um treinamento, segundo o relato de um amigo ao POPULAR.\nO caso ocorreu na tarde desta terça-feira (17), em uma arena da cidade. O peão João Victor Rocha, amigo de Leandro, disse que a vítima estava montando no animal, quando em um momento caiu, e o boi pisou nele, ocasião em que quebrou a costela e perfurou o pulmão.\nDevido a gravidade dos ferimentos, ele chegou a ser socorrido e levado à uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) por populares, mas não resistiu e veio a óbito.\nUma prima de Leandro o considerava como um segundo irmão e o homenageou nas redes sociais: “Sempre vou te amar e lembrar de você feliz”.