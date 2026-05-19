A cobrança de pedágio nas rodovias BR-060 e BR-452, que ligam Goiânia a Itumbiara, passando por Rio Verde, sob administração da concessionária Rota Verde, vai começar a partir do dia 29. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).\nO modelo adotado é o sistema de livre passagem ou pedágio eletrônico, que utiliza pórticos com sensores para identificação de veículos em movimento, sem a necessidade de paradas ou cancelas. A permissão da cobrança se deu em portaria da agência nacional ontem e dá um período de 10 dias chamado de “marcha branca”, com caráter pedagógico e sem cobrança de valores.\nPórticos\nOs pontos de cobrança estão distribuídos em sete locais. As estruturas de identificação situam-se em trechos de Abadia de Goiás, Indiara, Acreúna, Rio Verde, Goiatuba e Bom Jesus de Goiás. A decisão da ANTT consta na deliberação nº 135, de 15 de maio de 2026. Válido lembrar que no final de março, o governo federal publicou a deliberação nº 277/2026 do Conselho Nacional de Trânsito, que suspendeu as multas para quem não pagou os pedágios dos sistemas free flow.