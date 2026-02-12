O Consórcio Rota Verde Goiás, responsável pelo trecho da BR-060 entre Goiânia e Rio Verde, e da BR-452, entre Rio Verde e Itumbiara, começou a instalar nesta quarta-feira (11) a primeira estrutura de pedágio eletrônico na BR-060, em Acreúna. Ao todo, serão oito praças de pedágio nas rodovias federais da chamada Rota Verde com o sistema em que a cobrança é feita de forma automatizada, sem o uso de cancelas e com pagamento feito após a passagem pelo trecho. A previsão de início da cobrança é para abril, mas a data exata ainda deve ser definida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).\nNovidade em Goiás, o sistema conhecido como free flow já pode ser visto em rodovias federais e estaduais de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e é tida como benéfica já que o condutor não precisa parar e, portanto, não há filas. O novo formato de cobrança trazido ao Estado pelo consórcio que assumiu os trechos das rodovias goianas em março de 2025 vai abranger cinco pontos de pedágio na BR-060, em Goiânia, Abadia de Goiás, Indiara, e duas em Acreúna, além de outros três na BR-452, em Santa Helena de Goiás, Bom Jesus de Goiás e Itumbiara, totalizando as oito praças.