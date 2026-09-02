A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou ontem o edital de licitação para a troca da concessionária Triunfo Concebra do trecho entre Hidrolândia e Brasília. O leilão vai ocorrer no dia 11 de dezembro. A disputa será pela escolha do operador da concessão da Rota do Pequi, trecho de 211,6 quilômetros das rodovias BR-153 e BR-060, o último de três ainda pertencentes à Concebra, que está impedida de participar da disputa. Pelo edital, o custo com pedágios para ir de Hidrolândia a Brasília, passando por Goiânia e Anápolis, ficará no máximo em R$ 13,02, um aumento de R$ 0,22 (1,72%) ante aos R$ 12,80 atuais.\nA tarifa de pedágio para veículos de passeio foi fixada com o teto de R$ 7,43 na praça de Alexânia e de R$ 5,59 na praça de Goianápolis, e funcionará no sistema Free Flow, ou seja, sem a presença das cabines de cobrança. Esses valores representam as tarifas máximas de referência do leilão e poderão ser reduzidos de acordo com o percentual de deságio apresentado pela licitante vencedora na sessão pública. O edital também prevê a aplicação de 5% de desconto automático para os usuários que realizarem o pagamento por meio de etiquetas eletrônicas (tags), a concessão de reduções graduais pelo Desconto de Usuário Frequente (DUF) e a isenção de tarifa para motocicletas, que são benefícios hoje inexistentes aos usuários.