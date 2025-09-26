Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na TO-010, na zona rural de Palmas. Ele foi identificado como Ceziano Lopes de Almeida, de 37 anos, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele teria entrado na rodovia de forma repentina e acabou sendo atingido.\nO acidente aconteceu na noite de quarta-feira (24), no km 6 da rodovia, na saída para Lajeado. Ele foi declarado morto no local pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nMorre terceira vítima de acidente com carro que pegou fogo e deixou dois jovens mortos e dois feridos\nCriança de 8 anos morre e pai fica ferido após carro tombar na BR-040\nMulher morre e duas pessoas ficam feridas após acidente entre carro e caminhão na BR-414\nDe acordo com o boletim de ocorrência, Ceziano teria entrado caminhando na pista. Uma caminhonete conseguiu desviar, mas um carro de passeio, que vinha logo atrás, acabou atingindo o pedestre.