-pedido_araguaia_itaberai.mp4 (1.3437066)\nO pôr do sol no Rio Araguaia já é um dos espetáculos mais fascinantes da natureza goiana, mas ganhou um toque ainda mais especial nesta quinta-feira (23): o pedido de casamento surpresa do Klaiton Moreira, de 22 anos, para a auxiliar administrativo Luciene Moura, de 29. A atitude, realizada nas areias de uma das praias fluviais da região, pegou os banhistas de surpresa e emocionou todos que acompanhavam o fim de tarde.\nAo DAQUI, o casal que mora em Itaberaí, na Região Noroeste de Goiás, contou que se conhecem há quase dois anos e que, desde a primeira conversa, nunca mais se desgrudou. Luciene revelou que, segundo Klaiton, eles já trabalharam juntos em uma empresa, mas ela confessa não se lembrar dele.\nEu não sabia do pedido, fui totalmente surpreendida. Ele armou com toda a família dele, e até minha mãe sabia, e eu não sabia. Todo mundo sabia, ele armou tudo', contou Luciene.