Um pedreiro de 48 anos foi preso suspeito de quebrar a perna da ex-companheira, de 49, com golpe de pá na coxa direita. Além disso, após quatro meses, ele a agrediu novamente com paulada na perna esquerda. O homem foi encaminhado para o presídio de Pires do Rio, local em que segue à disposição do Poder Judiciário.
O nome do suspeito não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem. Além disso, o estado de saúde da vítima também não foi divulgado.
O pedreiro foi preso nesta terça-feira (6). Segundo o delegado responsável pela investigação, Thiago Ferrão, o suspeito já não atuava na profissão havia algum tempo.